Финансист Мельцов: доходность вкладов уменьшается из-за снижения ставки ЦБ

Некоторые банки начали снижать ставки по вкладам, несмотря на удержание Центробанком ключевой ставки на уровне 21%. О причинах такого явления рассказал основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов в интервью «ФедералПресс» .

По словам Мельцова, снижение ставок по вкладам может быть реакцией банков на экономическую ситуацию в стране и мире, а также на изменение ключевой процентной ставки Центрального банка. Когда центральный банк снижает ставки, доходность вкладов тоже уменьшается.

Кроме того, в условиях низкой инфляции банки стараются увеличить свою ликвидность и могут снижать ставки, чтобы не потерять клиентов. Также стоит учитывать конкуренцию между банками: если один из них снижает ставки, другие могут последовать его примеру, чтобы сохранить прибыльность, резюмировал эксперт.