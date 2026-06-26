В России ввели штрафы за незаконную продажу железнодорожных билетов

Закон, предусматривающий штрафы за незаконную продажу билетов на поезда дальнего следования, подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые продают железнодорожные билеты, не будучи перевозчиком или его представителем и не заключив соответствующий договор, грозит штраф от 400 до 500 тысяч рублей.

Отдельных граждан за такое же нарушение оштрафуют на сумму от пяти до десяти тысяч рублей.

По данным Госдумы, только в позапрошлом году удалось выявить несколько тысяч случаев фиктивных покупок. Еще семь тысяч билетов на сумму 23 миллиона рублей вернули в продажу.