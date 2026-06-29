Соцфонд назвал средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей
Соцфонд: средняя сумма новой семейной выплаты составила 30 тысяч рублей
Средний размер новой выплаты, которую получают работающие родители, составил 30 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Соцфонда России.
Мера предназначена для поддержки семей, в которых воспитывают двух и более детей до 18 лет или студентов до 23 лет. Их средний доход не должен превышать 1,5 прожиточного минимума. На получение денег имеют право работающие родители, в том числе находящиеся в разводе, усыновители, опекуны и попечители.
Обратиться за выплатой можно в течение четырех месяцев — до 1 октября.
В фонде отметили, что сумма зависит от дохода, с которого начислили НДФЛ. Налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитают по льготной — 6%, а разницу вернут родителям. Выплаты производят уже месяц, по итогам средний размер составил 30 тысяч рублей.
Ранее в России приняли закон, изменяющий порядок передачи данных в Соцфонд. Новые правила начнут действовать с 1 июля.