Соцфонд назвал средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей

Средний размер новой выплаты, которую получают работающие родители, составил 30 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Соцфонда России.

Мера предназначена для поддержки семей, в которых воспитывают двух и более детей до 18 лет или студентов до 23 лет. Их средний доход не должен превышать 1,5 прожиточного минимума. На получение денег имеют право работающие родители, в том числе находящиеся в разводе, усыновители, опекуны и попечители.

Обратиться за выплатой можно в течение четырех месяцев — до 1 октября.

В фонде отметили, что сумма зависит от дохода, с которого начислили НДФЛ. Налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитают по льготной — 6%, а разницу вернут родителям. Выплаты производят уже месяц, по итогам средний размер составил 30 тысяч рублей.

Ранее в России приняли закон, изменяющий порядок передачи данных в Соцфонд. Новые правила начнут действовать с 1 июля.