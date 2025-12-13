В России утвердили размер технологического сбора на электронную продукцию

Размер техсбора на электронную продукцию не превысит пяти тысяч рублей

Размер технологического сбора на электронную продукцию в России установят в фиксированных суммах. Он не превысит пяти тысяч рублей за единицу товара. Это следует из положений федерального закона, проанализированного РИА «Новости» .

Согласно документу, правительство России получит полномочия определять ставки технологического сбора в рублях — в зависимости от вида электронной компонентной базы, электронных модулей или промышленной продукции, в составе которой они используются. При этом максимальный размер сбора ограничен пятью тысячами рублями за единицу.

В Минпромторге сообщили агентству, что механизм взимания технологического сбора пока находится в стадии проработки. Конкретные параметры его применения утвердят отдельным подзаконным актом правительства.

Закон, вводящий технологический сбор, президент России Владимир Путин подписал в конце ноября. Норма начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Как поясняли ранее в Минпромторге, новый инструмент предназначен для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности и должен способствовать укреплению технологического суверенитета страны.

Ведомство также отмечало, что сбор будет внедряться поэтапно. На первом этапе он затронет готовую электронную продукцию — в частности, ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. На втором этапе механизм планируется распространить на электронные компоненты и модули. Перед этим власти намерены провести тестирование и консультации с бизнесом, чтобы избежать двойного налогообложения и скорректировать порядок применения сбора.

Как считает доцент Финансового университета Михаил Хачатурян пояснял, реальными объектами технологического сбора станут производители и продавцы станков ЧПУ, промышленных роботов, технологических компонентов для автомобильной и сельскохозяйственной техники, авиации.