Финансист Хачатурян объяснил, что под уплату техсбора подпадут изделия производства

С 1 сентября 2026 года в России вступит в силу закон о технологическом сборе для производителей и импортеров электроники. Ситуацию прокомментировал доцент Финансового университета Михаил Хачатурян в беседе с « ФедералПресс ».

По его словам, точный список импортной продукции, подлежащей сбору, определит Правительство России.

«Ноутбуки, смартфоны, бытовая техника и электроника входят в категорию товаров, которые на первом этапе могут попасть под необходимость уплаты технологического сбора», — отметил эксперт.

Как пояснил специалист, реальными объектами технологического сбора станут производители и продавцы станков ЧПУ, промышленных роботов, технологических компонентов для автомобильной и сельскохозяйственной техники, авиации. Сбор будет взиматься с готовых изделий и компонентов средств производства, при наличии на рынке отечественных аналогов.