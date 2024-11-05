В России спрогнозировали исторический рекорд ставок по вкладам

Второй раз в истории России средняя ставка по вкладам превысила 20%. Следующее повышение состоится в ноябре, а абсолютный рекорд банки поставят во время предновогодних акций, сообщил «Коммерсант» .

По оценкам Центробанка, в третьей декаде октября средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках составила 20,17% годовых. С начала года она возросла на 5%, а за последние два месяца — на 2,7%.

Рекордной осталась ставка, предложенная банками в первую декаду марта 2022 года, — 20,51% годовых. Однако в ноябре банки могут выйти на новый уровень. Аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев сообщил, что при повышении ключевой ставки до 23% крупные кредитные организации поднимут ставки по депозитам до 22–24%. По его оценкам, во время предновогодних акций большинство участников рынка предложат все 25%, а некоторые даже 30%.

Жесткая кредитно-денежная политика необходима для защиты доходов россиян, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она заверила, что повышение ключевой ставки не ускорит инфляцию.