«Это не прихоть Центрального банка»: Набиуллина объяснила денежно-кредитную политику

Жесткая денежно-кредитная политика защищает зарплаты, пенсии и сбережения людей от роста цен. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы, ее процитировала «Парламентская газета» .

«Это не прихоть Центрального банка, это неизбежная реакция на то, что происходит в экономике», — заявила она.

Набиуллина отметила, что многие страны проходили через такие меры, прежде чем добились низкой инфляции. Она назвала задачей добиться того, чтобы деньги не обесценились, а работали на рост экономики.

Ранее глава Центробанка опровергла заявления, что повышение ключевой ставки разгоняет инфляцию. Она заявила, что подобное противоречит не только мировому опыту, но и обыкновенной логике.