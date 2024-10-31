«Это не прихоть Центрального банка»: Набиуллина объяснила денежно-кредитную политику
Набиуллина назвала жесткую ДКП неизбежной реакцией на ситуацию в экономике
Жесткая денежно-кредитная политика защищает зарплаты, пенсии и сбережения людей от роста цен. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы, ее процитировала «Парламентская газета».
«Это не прихоть Центрального банка, это неизбежная реакция на то, что происходит в экономике», — заявила она.
Набиуллина отметила, что многие страны проходили через такие меры, прежде чем добились низкой инфляции. Она назвала задачей добиться того, чтобы деньги не обесценились, а работали на рост экономики.
Ранее глава Центробанка опровергла заявления, что повышение ключевой ставки разгоняет инфляцию. Она заявила, что подобное противоречит не только мировому опыту, но и обыкновенной логике.