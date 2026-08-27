Автоэксперт Бундин рассказал, как защитить двигатель от плохого топлива

Некачественный бензин или дизель нельзя исправить, но можно уменьшить его вред для автомобиля. Автоэксперт Андрей Бундин посоветовал чаще менять масло и выбирать надежные АЗС, передает «Вечерняя Москва» .

Некачественное топливо нельзя исправить после заправки, если в нем нарушен химический состав, есть грязь или вода. Однако водитель может уменьшить вред для двигателя, отметил Бундин.

«В первую очередь нужно чаще менять масло. Низкокачественное горючее ускоряет потерю смазывающих свойств масла, поэтому сокращенный интервал замены поможет защитить мотор от износа», — сказал Бундин.

Эксперт также рекомендовал правильно подбирать присадки. Большинство таких средств повышает октановое число бензина, но не удаляет грязь и воду. Для отложений нужны очищающие составы, а для влаги — специальные осушители топлива.

Бундин посоветовал заправляться на проверенных брендовых АЗС. При этом на станциях крупной сети, работающих по франшизе, контроль качества может отличаться. Эксперт рекомендовал выбирать собственные сетевые заправки или точки с хорошей репутацией у водителей.