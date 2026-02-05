В России призвали выдавать «золотые паспорта» иностранным инвесторам

В России следует запустить программу выдачи «золотых паспортов» зарубежным инвесторам, которые вложили в страну не менее 150 миллионов рублей. С такой инициативой выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма АВАНТИ, сообщили «Известия» .

Бизнесмены направили зампреду правительства Михаилу Мишустину обращение, в котором назвали «золотые визы» серьезным инструментом для привлечения капитала в страну.

Президент АВАНТИ Рахман Янсуков напомнил, что аналогичные программы действуют более чем в 60 странах и уже доказали свою эффективность.

«Внедрение данной практики могло бы стать логичным и мощным дополнением к уже существующим в российском законодательстве мерам, таким как получение вида на жительство за инвестиции», — добавил он.

По его словам, программу можно сочетать с ужесточением миграционной политики за счет многоуровневой проверки кандидатов на благонадежность.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об ускоренной выдаче вида на жительство иностранцам, заплатившим миллион долларов. Вырученные деньги планируют направить на снижение налогов, выплату госдолга и другие важные проекты.