В России предложили ввести отцовский капитал для многодетных семей

Рождаемость в России можно стимулировать введением отцовского капитала для многодетных семей. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он отметил, что в многодетных семьях обеспечение семьи чаще всего ложится на плечи отцов. Это объясняется тем, что 40% многодетных мам уже не работают. Рыбальченко добавил, что при опросах уже выяснилось, что мужчины желают больше детей, чем женщины.

«На мой взгляд, вот такой [отцовский] капитал в размере двух миллионов рублей мог бы, с одной стороны, стимулировать отцов реализовать свои репродуктивные планы. Во-вторых, это повысит роль отца в семье», — пояснил он.

Рыбальченко уточнил, что такую выплату следовало бы назначать семьям, где именно в одном браке родилось трое детей.

В России уже увеличили размер материнского капитала на 5,6% с 1 февраля.