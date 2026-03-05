В России появились две отрасли с зарплатой свыше 400 тысяч рублей

В декабре средняя зарплата в финансах и нефтегазовой отрасли превысила 400 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучив данные статистики.

В декабре нефтяники и газовики зарабатывали в среднем 411 тысяч рублей. Финансисты и страховщики получали 458 тысяч рублей.

В декабре специалисты, работающие в сфере воздушного и космического транспорта, получали в среднем 348 тысяч рублей, а занятые в международных организациях — 334 тысячи.

Среднемесячная зарплата работников определяется до вычета налогов и с учетом премии. В эту сумму входят доходы всех сотрудников, включая тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.

В декабре средняя зарплата россиян достигла почти 140 тысяч рублей, что на 11 тысяч больше, чем в прошлом году.

По уровню зарплат среди рабочих профессий лидерами стали сварщики — 267 300 рублей. На втором месте оказались электромонтажники с зарплатой в 160 тысяч рублей, а на третьем — машинисты и монтажники с 146 900 рублей. Депутат Каплан Панеш объяснил это дефицитом кадров.