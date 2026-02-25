Аналитики hh.ru сообщили, что сварщики вышли в лидеры по уровню зарплат среди рабочих специальностей

Медиана предлагаемых зарплат для сварщиков составила 267 300 рублей. На втором месте оказались электромонтажники с зарплатой в 160 тысяч рублей, а на третьем — машинисты и монтажники с 146 900 рублей.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова отметила, что в случае с высококвалифицированными рабочими, такими как сварщики, электромонтажники, машинисты, уровень дохода может быть в несколько раз выше среднего по стране. Она также подчеркнула, что высокий уровень дохода сегодня можно получить не только при полной занятости, но и на подработке с почасовой оплатой.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов объяснил лидерство сварщиков высоким уровнем квалификации, необходимым для этой профессии. Он отметил, что для достижения высоких зарплат в этой области требуется не один год работы над своими компетенциями.