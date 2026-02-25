Депутат Панеш объяснил высокие зарплаты сварщиков дефицитом кадров
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш объяснил в беседе с RT, почему профессия сварщика стала одной из самых высокооплачиваемых в России в начале 2026 года.
По словам депутата, во-первых, строительная отрасль испытывает колоссальную потребность в таких специалистах. Во-вторых, существует острый дефицит кадров.
«За долгие годы у нас сформировался перекос в сторону высшего образования, а рабочие профессии считались непрестижными», — отметил парламентарий.
Он также напомнил, что сварщикам приходится работать со сложными материалами и на уникальных объектах.