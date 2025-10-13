Экономист Литвиненко указала на преимущества лимита на число банковских карт

Ограничение количества банковских карт — это мера, которая может привести к формированию открытой и доступной системы финансовых инструментов в будущем. Такое мнение высказала экономист Инна Литвиненко в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Как пояснила специалист, подобные меры способствуют борьбе с мошенниками.

«Ограниченное число карт проще контролировать», — отметила эксперт.

По ее словам, нововведение имеет и свои минусы, которые в большей степени касаются банков. Каждая новая карта — это возможность для организаций собирать данные о клиенте, проводить маркетинг и получать комиссию за обслуживание.

В заключение экономист заявила, что финансовые учреждения адаптируются к системе цифрового рубля, а для россиян это принесет только очевидные плюсы.