Лимиты на число банковских карт заработают с декабря

Ограничения на количество банковских кар на одного человека могут начать действовать в России с декабря. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он подчеркнул, что один человек сможет оформить в нескольких банках не более 20 карт, в одном — до пяти.

«До этого предполагалось ограничение в 10 карт, но от этой идеи отказались», — уточнил парламентарий.

Также инициатива предполагает, что в стране запустят специальный сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать, в какой кредитной организации и когда они оформили свои карты.

По словам депутата, эта платформа повысит прозрачность и упростит контроль. Также ограничения помогут в борьбе с мошенничеством и дропперами, с помощью которых аферисты выводят деньги, добавил Аксаков.

Ранее россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются курьерами и просят уточнить адрес клиента для вручения посылки, после чего требуют сказать код из СМС.