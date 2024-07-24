В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

Росстат: в РФ нет семей, испытывающих нехватку денег на еду

В России впервые больше нет семей, которым не хватает средств на продукты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

Число домохозяйств, которым хватает средств на все нужды, выросло с 2,7% до 3,4%. Этот результат оказался вторым в истории. Выше был только в 2019 году, тогда таких семей было 3,5%.

Число тех, у кого в 2023 году было достаточно денег на бытовые нужды, но не хватало на покупку квартиры или машины, за год выросло на 2% — до 36,6%.

По данным Росстата, в стране только десятая часть россиян зарабатывает больше 100 тысяч рублей ежемесячно. Четверть жителей РФ получает от 27 до 45 тысяч рублей.

В 2025 году минимальный размер оплаты труда проиндексируют на 15%. МРОТ станет выше 22 тысяч рублей.