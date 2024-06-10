Мишустин назвал сумму МРОТ, которую установят в 2025 году

Мишустин: сумма МРОТ с 2025 года составит более 22 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2025 года составит более 22 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что озвученные президентом Владимиром Путиным на ПМЭФ решения нужны для структурной перестройки экономики. Они направлены на развитие страны. В связи с этим изменения коснутся МРОТ. Со следующего года показатель свяжут с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых россиян.

«[МРОТ] составит почти половину от такого показателя. Таким образом МРОТ вырастет на 15% и превысит 22 тысяч рублей в месяц», — сказал Мишустин.

К 2030 году, по его словам, МРОТ составит уже не менее 35 тысяч рублей.

Также с февраля 2025 года снова начнут индексировать пенсии работающих россиян. Около 7,8 миллиона человек будут получать как зарплату, так и пенсию с учетом ежегодной индексации. Это же касается тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, уточнил председатель правительства.

На заседании Мишустин анонсировал программу семейной ипотеки под 6% годовых в малых городах. Она стартует с 1 июля и не будет зависеть от возраста детей.