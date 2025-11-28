В России может появиться 10-тысячная купюра. Дизайн хотят выбирать на «Госуслугах»

Из-за инфляции в России необходимо ввести новую купюру номиналом в 10 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков.

Он объяснил, что пятитысячная купюра появилась в 2026 году, и с того момента она обесценилась в несколько раз.

«Сегодня пять тысяч может не хватить, даже если вы закупаетесь продуктами на неделю», — отметил депутат.

По его словам, ввести 10-тысячную банкноту нужно ради сокращения трат на производство, перевозку, пересчет и хранение банкнот.

«В России пора ввести купюру в 10 тысяч рублей — и выбрать дизайн на „Госуслугах“», — подчеркнул парламентарий.

Письмо с предложением Даванков уже направил в Центробанк.

Ранее в Сети устроили голосование за картинку для новой 500-рублевой купюры. Россиянам предложили выбрать дизайны банкноты, лидерами голосования для изнанки оказались Эльбрус и «Грозный-Сити».

Но из-за накруток итоги конкурса отменили. ЦБ тогда сообщил, что проанализирует каналы для голосования и предложит новые условия.