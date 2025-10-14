14 октября 2025 00:13 Битва при Эльбрусе. Почему провалилась идея голосовать за 500-рублевую купюру 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru, Serguei Fomine/Russian Look, globallookpress.com / РИА «Новости» Эксклюзив

Вот и закончилось сражение. По числу участников оно было куда более людным, чем Битва на реке Калке или Стояние на Угре. По миллиону, может, и не набралось с каждой стороны, ведь выявлены накрутки, но это все равно сотни тысяч. А обсуждали россияне выбор картинки для новой 500-рублевой купюры миллионы.

Центробанк отменил голосование за дизайн новой 500-рублевой купюры, которая должна появиться в 2025 году. На момент закрытия для лицевой стороны лидировала Академическая галерея в Пятигорске, а для изнанки — Эльбрус. Ему всего на 60 тысяч голосов уступал «Грозный-Сити». Голосование закрыли официально из-за накруток. Обе стороны, и официальная Чечня, и возмутившиеся блогеры активно призывали голосовать, даже обещали голосующим призы и подарки. Накрутки тоже были. После отключения голосования без «Госуслуг» «Грозный-Сити» начал отставать — значит, чеченская сторона использовала их больше? Грозный возмутился сменой правил: мы так не договаривались. Мне интересно: кто голосовал на сайте ЦБ «Грозный-Сити», если у них нет аккаунта на «Госуслугах»?

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look / www.globallookpress.com

Одни журналисты и блогеры сочли отмену голосования уступкой Чечне, ведь последние результаты были в пользу Эльбруса. Другие, наоборот, посчитали, что именно Чечню уличили в накрутках и отменили. Споры эти выглядят явно несоразмерными поводу. Кстати, кто-нибудь помнит, что сейчас изображено на купюре в 500 рублей и чем она не устраивает Центробанк? А там, друзья, Архангельск и Соловецкий лагерь.

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Обращаю внимание, что на банкноте в 500 рублей — именно лагерь, а не монастырь, так как купола без крестов, в том виде, в каком они стояли, когда на Соловках были лагерь и тюрьма. Эта банкнота появилась в 1998 году. Строго говоря, даже в 1997-м, дизайн придумали еще до деноминации. Модная и важная тема — лагерь, репрессии. В 2011 году фото поменяли, на деньгах уже появился вместо лагеря Соловецкий монастырь, с крестами. Сейчас, видимо, решили вообще убрать и монастырь с крестами, чтобы не мозолить глаза. Стоило ли?

Мало кто заметил перемены, ведь мы вообще-то не смотрим на деньги. Я, например, много лет приезжая в Великий Новгород, живя там подолгу, лишь недавно узнала, что он был изображен на пятирублевой купюре, которая давно фактически вышла из оборота.

Может, было бы умнее и честнее на 500 рублей снова поместить новгородский кремль и памятник Тысячелетию России Во-первых, оттуда пошла Россия. Во-вторых, Великий Новгород из ныне российских областных столиц, вероятнее, больше других пострадал от оккупации немцами. Взяли бы и молча поменяли, потому что это безусловно символично. Хотя никто бы особенно и не заметил. А тут — заметили.

Фото: «Тысячелетие России» — монумент, воздвигнутый в Новгороде в 1862 году. Konstantin Kokoshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Дисперсионный массоперенос Почему так? У нас ведь четвертый год боевые действия. Инфляция. Мигранты. Нам карты Visa хотят закрыть. Медведи по всей стране активизировались. Я лично чуть больше неделю назад видела на даче огромного медведя! Неужели нам не о чем больше говорить, нечего обсудить? Ответ абсолютно серьезный: да, нечего. Общество вошло в пору, когда ему все сложнее коммуницировать по важнейшим вопросам, у него нет площадок для объединения и обмена мнениями. И это не только политическая проблема и не только наша локальная. Так во всем мире.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

У нас появилось очень много площадок для высказываний. Люди состоят во множестве мелких сообществ, чатов, где и обсуждают большинство вопросов. Еще 40 лет назад все проблемы страны обсуждали на нескольких центральных каналах и паре радиостанций. Двадцать пять лет назад было несколько крупных сетевых форумов и уже десятки телеканалов, несколько общественно-политических радиостанций. Принимать участие в обсуждении общероссийских проблем могли немногие, но обсуждения были видны всем.

Сегодня любой может присоединиться к обсуждению важного, десятки миллионов так или иначе высказываются по значимым вопросам. Но их не слышно, потому что площадок для высказывания тоже едва ли не миллионы: море виртуальных сообществ, пабликов, чатов в мессенджерах. Люди высказываются там группами, которые не видят и не слышал друг друга.

В голове вертится термин из физики — дисперсионный массоперенос. Перемещение массы из областей с высокой концентрацией в области с концентрацией низкой. Распыление, если говорить о нашей ситуации.

Фото: Медиасток.рф

Высказывающихся много, однако их голоса распылены по миллионам площадок: чаты дальнобойщиков, виртуальные сообщества любителей сфинксов, домовые чаты, чаты школьные, сообщества против застройки сквера, против сноса домов, за снос домов… Среднестатистический человек состоит сегодня в десятках таких сообществ и везде высказывается. В итоге у нас давно исчезли примеры массового высказывания даже по самым значимым вопросам, потому что люди высказываются в разных местах. Центробанк предоставил место для высказывания. Агитировали тысячи активистов, но высказывались все в одном месте — на сайте ЦБ. У нас вообще не так-то много вопросов, которые ставят на общенациональное обсуждение, да еще предлагают высказываться в одном месте. Думаю, это сыграло немаловажную роль: централизованность. Мы уже отвыкли.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Устали Вторая причина экзальтации — Грозный. Люди не забыли две Чеченские войны и пролитую кровь, не забыли штурм Грозного и бои за площадь «Минутка». Мне на днях будет 41 год, даже я отчетливо помню новости с Первой чеченской войны. Младше меня есть поколения, которые помнят, как их отцы воевали в Чечне. Принято считать, что россияне забыли, кто конкретно поднимал на страну оружие. Оказывается, нет, ничего не забыли. Тем более что официальные лица Чечни в последние годы, получив в руки эффективные инструменты для высказывания, позволяют себе оскорбительные слова в адрес национального большинства и его представителей. Журналист Маркин, схиигумен Гавриил, девушки из Анапы…

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Вероятно, и ЦБ, и Кремль недооценили претензии населения России к проблемному региону и множеству чеченцев, которым припоминают не только две войны, но и случившиеся за последние годы скандалы. Чеченцев мало, а вопросов много. Последнюю перепись проводили до присоединения новых регионов, которые преимущественно русские. Тогда чеченцев в стране насчитали 1,16%. Теперь, полагаю, их в лучшем случае 1%, и то ингуши, аланы, кумыки в Чечне лично мне жаловались, что на переписи их агитировали записываться в чеченцы, чтобы поднять статус республики. Один процент, а медиаактивность фантастическая.

Голосование против «Грозный-Сити» стало еще и способом высказать свою усталость пиар-активностью чеченских чиновников и откровенным правовым нигилизмом, проявляемом нередко в отношении этнических чеченцев, совершающих преступления против представителей других национальностей. Очень некстати чеченцы снова пытаются списать недовольство на русский шовинизм. Русские не за кокошники проголосовали, а за Эльбрус.

Ну и о самой постройке в Грозном. Я читала незаслуженно мало обсуждаемую статью о том, что если бы вместо «Грозный-Сити» на банкноту предложили поместить московский «Сити», люди бы тоже объединились против. Может, не так активно голосовали, но тоже были бы не в восторге от перспективы видеть небоскребы на деньгах, где ранее было принято увековечивать культурные достопримечательности, историю и наши достижения.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Грозный-Сити» зачем увековечивать? Я провела в Чечне неделю. Видела местный «Сити» и днем, и вечером. Он, во-первых, маленький. Во-вторых, скромный. В реальности ничего интересного. И жилые многоквартирные дома в Чечне, особенно во второстепенных городах, выглядят непрезентабельно. Много домов грубо зашиты сайдингом, с пластиковыми откосами. Новые торговые центры — как у нас в начале 2000-х строили «стекляшки». Большой контраст между частным и казенным строительством: частные дома и заборы там строят добротно, из камня либо обкладывая блоки кирпичом. А казенные стройки, на взгляд жителя Санкт-Петербурга, выглядят некачественными. Грозный до войн был старинным городом с интересной архитектурой. Я считаю большой ошибкой властей выбрать новоделы вместо восстановления исторического центра.

Фото: Грозный. Edgar Breshchanov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Эльбрус и «Метеор» Кстати, идея с Эльбрусом мне тоже не нравится. Не укладывается в общую концепцию оформления банкнот. Что еще за достижение — гора? Мы гордимся горой? Мне нравилась идея с Нарзанной галереей. Или дом Оганова из Владикавказа. Я там была, в особняке, построенном в стиле южнорусского модерна, расположен музей Махарбека Туганова. Архитектор — Рябинин. Посмотрите. Маленький шедевр в Осетии. Поставили бы его, если задача — выбрать объект из Северо-Кавказского округа. Лучше, чем Эльбрус. И точно лучше, чем Грозный-Сити.

Фото: Художественный музей им. Махарбека Туганова, Владикавказ. / 360.ru

И Вовнушки лучше в горной Ингушетии. Красиво! Вот только если бы поместили их на банкноту, начались бы свары между ингушами и чеченцами. А если бы выбрали Вадикавказ, осетины с ингушами вспомнили бы старые обиды. Дербент тоже отлично смотрелся бы на купюре. Вот только представляете, какие склоки это бы повлекло?

Фото: Вовнушки — комплекс оборонно-сторожевых башен в высокогорном Джейрахском районе Ингушетии / 360.ru

Кстати, тихо прошла новость, что на голосовании за тысячную банкноту победил… «Метеор». Там тоже была маленькая бойня: памятник Салавату Юлаеву состязался с казанским Дворцом земледельцев, саратовским мостом, с «Болдино» и «Тарханами». В итоге выбрали нейтральный «Метеор», чтобы и не татарский символ, и не башкирский, и не Пушкин с Лермонтовым. Тоже недальновидно было заставить спорить: у татар с башкирами вечные споры, а тут их столкнули на голосовании. Чудом обошлось без скандалов. А с Чечней не обошлось.

Фото: Памятник Салавату Юлаеву в Уфе. Nikolay Gyngazov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Мне вообще кажется сомнительной идея заставить представителей кавказских нацреспублик состязаться за размещение их достопримечательностей на банкноте: что бы ни выбрали, это привело бы к вражде и розни, потому как они уж очень серьезное внимание уделяют традиционно таким конкурсам. Эльбрус действительно оказался идеальным вариантом, хотя мне лично идея помещать на купюре изображение горы не нравится. Но если была задача выбрать объект с Кавказа, Центробанку следовало без совещаний поставить Эльбрус и не сталкивать людей, которые принялись, кто во что горазд, состязаться за картинку.