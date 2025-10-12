ЦБ отменил голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей

Банк России решил отменить голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом в 500 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», — подчеркнули в ЦБ.

Новые даты голосования регулятор объявит дополнительно, перечень символов для него сохранится. В Центробанке пообещали проанализировать каналы для голосования и предложить новые условия, которые сделают невозможными недобросовестные действия.

Выбирать символы для 500-рублевой купюры начали 1 октября. Среди вариантов были Академическая (Елизаветинская) галерея в Пятигорске, гора Эльбрус и деловой центр «Грозный-Сити».

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о розыгрыше iPhone среди участников голосования, а министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев обвинил ЦБ в несправедливости из-за закрытия некоторых платформ.