Минпромторг заявил, что в России достаточно ткани для школьной формы

Российская текстильная промышленность в состоянии поставить достаточное количество тканей для пошива школьной формы, заявили в Минпромторге. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В ведомстве отметили, что у отечественных предприятий есть необходимый потенциал, достаточно мощностей и компетенций, чтобы обеспечить сырьем всех производителей школьной формы. В ассортименте есть и камвольные ткани, и поливискозные материалы с требуемыми эксплуатационными характеристиками.

Развитие собственной производственной базы обеспечит устойчивость поставок и поспособствует увеличению доли российской продукции на внутреннем рынке, подчеркнули в Минпромторге.

Ранее Роскачество назвало критерии выбора безопасной школьной формы. Родителям следует обращать внимание на состав ткани, качество швов и маркировку.