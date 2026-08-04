Роскачество назвало критерии выбора безопасной школьной формы

При покупке одежды для школы родителям следует обращать внимание на состав ткани, качество швов и маркировку. Об этом сообщили «Известиям» эксперты Роскачества.

Специалисты рекомендуют выбирать подкладку из натуральных материалов (хлопка) или несинтетических искусственных волокон, например вискозы. Доля натуральных нитей в верхней ткани должна составлять не менее 45%, синтетических — не более 55%. Небольшое количество полиэстера помогает одежде меньше мяться. Однако если его доля превышает 70%, материал практически перестает пропускать воздух, что снижает комфорт при долгом ношении.

Качество пошива проверяется по прочности швов, наличию машинных закрепок на концах карманов и аккуратной обработке низа брюк. Специалисты советуют покупать форму, которую можно стирать дома мягкими средствами, а не только сдавать в химчистку.

Особое внимание нужно уделить внутренней маркировке. На ярлыке обязаны присутствовать: точный состав, правила ухода, страна производства, данные изготовителя, название товара, дата выпуска, размер, информация о сертификате соответствия, знак обращения на рынке и товарный знак.

В Роскачестве подчеркнули: на этикетке должно быть четко указано назначение изделия. Если отметки о том, что форма предназначена для детей или подростков нет, вещь может относиться к взрослой категории с другими требованиями безопасности.