В МВД опровергли разработку тотального запрета на кредитование

В МВД России не разрабатывают изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу гражданам кредитов. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Она назвала появление в Сети материалов о якобы выдвинутой ведомством инициативе о тотальном запрете кредитования неточной интерпретацией ответа замначальника следственного департамента МВД Данила Филиппова на вопрос из зала на форуме Positive Hack Days 2025.

«Изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу гражданам кредитов, министерством не разрабатываются» — отметила Волк.

Также представитель министерства добавила, что в действительности профильные подразделения МВД работают над новыми методами защиты россиян от мошенничества. Поэтому во время дискуссий на мероприятиях обсуждаются разные идеи. Также в защите личных данных граждан заинтересованы другие ведомства.

Жители России могут воспользоваться самозапретом на потребительские кредиты и займы. Механизм вступил в силу в стране с 1 марта.