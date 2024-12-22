В Москве с 2025 года увеличится социальная доплата пенсионерам

Пенсионеры в Москве начнут получать повышенную социальную доплату. Ее сумма зависит от срока проживания в столице, сообщила РИА «Новости» председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Индексация на 5,5% запланирована 1 января 2025 года. Гусева уточнила, что повысится не сама пенсия, так как за нее отвечает Соцфонд, а региональная доплата к ней.

Неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в Москве менее 10 лет, начнут получать 17 897 рублей ежемесячно. Гусева сообщила, что остальным выплатят по 25 850 рублей.

Последняя плановая индексация пенсий в России для военных пенсионеров, бывших работников угольной промышленности и летчиков, произошла в ноябре. С января 2025 года предусмотрена прибавка для всех получателей, в том числе работающих пенсионеров.