В МИД сообщили о росте товарооборота России с Центральной Азией | 360°

Деньги 14 мая 2024, 11:35 В МИД сообщили о росте товарооборота России с Центральной Азией Галузин: товарооборот России с Центральной Азией превысил 44 млрд долларов Unsplash

Читать 360 в

Товарооборот России с Центральной Азией в прошлом году превысил 44 миллиарда долларов. Об этом рассказал заместитель главы МИД Михаил Галузин на конференции клуба «Валдай». Его процитировало РИА «Новости».

«Россия является для региона надежным и ключевым торгово-экономическим партнером», — сказал он.

Реклама

По его словам, 33% внешней торговли Центральной Азии приходится на российский рынок. Этот процесс в значительной мере обеспечивается благодаря переходу на расчеты в национальных валютах.

Как сообщал президент России Владимир Путин, общий внутренний валовый продукт стран — членов Евразийского экономического союза за 10 лет увеличился до 2,5 триллиона долларов. Глава государства назвал ЕАЭС эффективной и динамичной интеграционной структурой. А взаимодействие в рамках союза выгодно каждой стране-участнице.