Путин назвал работу в ЕАЭС выгодной для стран-участниц | 360°

Деньги 08 мая 2024, 17:22 Путин назвал работу в ЕАЭС выгодной для стран-участниц РИА «Новости»

Читать 360 в

Взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза приносит реальную выгоду каждой стране — участнице объединения. На это указал президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита ЕАЭС, который проходит в Москве.

«Евразийский союз сегодня — это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов», — сказал глава государства.

Реклама

По его словам, совокупный ВВП стран ЕАЭС за десять лет увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов. То есть экономические показатели подтверждают эффективность объединения.

Кроме того, ЕАЭС утвердилось в качестве одного из самостоятельных центров многополярного мира, подытожил Путин.

Саммит Евразийского союза стартовал в российской столице 8 мая. На встречу, которая проходит в узком формате, приехали лидеры Белоруссии, Казахстана и Киргизии.