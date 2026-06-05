В Кремле раскрыли планы Путина на ПМЭФ

Песков: Путин не планирует отдельную встречу с крупным бизнесом на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин не планирует отдельную встречу с представителями крупного бизнеса в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, не запланирована», — уточнил он на вопрос о встрече главы государства с крупным бизнесом.

Днем ранее Путин провел в Константиновском дворце встречу с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2026. Президент ответил на вопросы, касающееся ключевых международных событий, а также ключевых аспектов внешней и внутренней политики России.

На встрече Путин заявил, что слухи о якобы смерти российской экономики сильно преувеличены. По его словам, растут реальные доходы населения и промышленное производство, а Центробанк своей кредитно-денежной политикой успешно снижает инфляцию.