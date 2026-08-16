В июле россияне потратили на покупку машин на 8,4% больше, чем в июне

В июле россияне потратили на покупку новых машин 428,5 миллиарда рублей, что на 8,4% больше, чем в июне. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства «Автостат», продажи автомобилей в июле выросли на 1,2%, по сравнению с прошлым годом. За второй месяц лета россияне купили 122,1 тысячи автомобилей, средняя стоимость — 3,51 миллиона рублей.

В июне в России купили 116,3 тысячи легковушек по средневзвешенной цене 3,4 миллиона рублей. Всего на машины россияне потратили 395,3 миллиарда рублей.

В середине июля российские автомобильные дилеры заявили об увеличении сроков поставок машин из Китая. Главной причиной задержки ввоза стали огромные очереди на пограничных переходах.

В последнее время россияне стали чаще обращать внимание на гибриды. Особой популярностью сейчас пользуются подключаемые гибриды, их особенностью является батарея, которую можно подзаряжать от розетки.