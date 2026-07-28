28 июля 2026 23:14 Универсал с нюансами: чем хороши гибридные авто? Кадаков: гибриды универсальны, так как не привязаны к АЗС и розетке Фото: Zhang Jun/Xinhua / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Россияне обратили внимание на гибриды: спрос на эти автомобили в последнее время вырос, а между производителями идет нешуточная война за клиента. В чем особенности таких машин, их плюсы и минусы и на какие нюансы стоит обратить внимание перед покупкой, разбирался 360.ru.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что особой популярностью сейчас пользуются подключаемые гибриды Geely, растут продажи Evolute I-Space, GAC и Exeed. «Окончательная картинка расклада сил в этом сегменте сложится по окончании месяца. Но уже сейчас видно, что борьба нешуточная, а весь сегмент PHEV занимает почти 8% рынка новых легковых автомобилей против 5% за первое полугодие», — подчеркнул он. Остались на рынке бывший лидер сегмента Lixiang, а также Deepal, Zeekr, Lynk &Co, Tank, BMW и WEY.

Фото: Patrick Chengzhi Wang/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Чем гибриды отличаются друг от друга Автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с 360.ru напомнил, что особенность подключаемого гибрида (PHEV) — батарея, которую можно подзаряжать от розетки. «Плюс в том, что есть у вас запас топлива и двигатель внутреннего сгорания и, соответственно, батарея, в которой электричество. Вы не привязаны жестко ни к розетке, ни к АЗС. И вольны выбирать ту энергию, которая доступна», — подчеркнул он.

Интересно Самозаряжающийся гибрид (HEV) — автомобиль, который умеет экономить топливо, но не требует подключения к розетке. Вся энергия для его электромотора вырабатывается прямо во время движения.

По техническому типу гибридные автомобили разделяют на последовательные и параллельные. У первых, пояснил Кадаков, двигатель не связан напрямую с колесами. «Он работает только как генератор. И электроэнергия идет либо на подзарядку батареи, либо непосредственно через инвертор на привод колес, на электромотор — либо и туда, и туда одновременно», — отметил собеседник 360.ru. В параллельном или параллельно-последовательном гибриде двигатель внутреннего сгорания может и приводить в движение колеса, как в традиционном авто, и заряжать батарею, дающую энергию для электромотора.

Допустим, передние колеса могут вращаться и двигателем внутреннего сгорания, и электромотором, а задние — только электромотором.

Кадаков добавил, что у водителя есть возможность принудительно задать режим не использовать батарею, если это необходимо, и наоборот. «Либо система сама в автоматическом режиме решает в зависимости от нагрузки, запаса топлива, стиля езды, в каком миксе использовать электро- и бензиновый привод. И, как правило, отдает предпочтение в пользу электро-», — сказал автоэксперт.

Фото: Patrick Chengzhi Wang/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Расход топлива у гибрида В рамках маркетинговой стратегии автопроизводители обычно обещают потенциальным покупателям гибридов невероятную экономичность по топливу. Но за красивыми данными, подчеркнул собеседник 360.ru, скрывается хитрый расчет. «Допустим, вы выезжаете с полным баком и полной батареей. И они говорят, что на 100 километров вы потратите условно два литра бензина. И все такие: „О, как экономично“. Правильно, если вы сначала высаживаете батарею и бензин не расходуете совсем, а потом — только чуть-чуть, в среднем получится очень мало. Но вторую сотню уже так не проехать. Поэтому все эти цифры немножко парадные», — предупредил Кадаков. По его словам, расход топлива зависит от режима эксплуатации и исходных условий. Если человек едет на дальние расстояния, а зарядных станций по пути нет, то фактически он использует только бензин.

Вряд ли машина, которая тяжелее из-за батареи, из-за дополнительного привода, будет экономичнее, чем обычный бензин и, уж тем более, дизель. При этом она еще сама по себе сложнее и дороже. А если есть возможность заряжаться, конечно, бензин расходуется меньше.

Батарея подключаемого гибрида позволяет проехать около 150-200 километров: например, с дачи на работу можно добраться на чистом электричестве, зарядиться и снова отправиться в путь. Или доехать до соседней области, израсходовав заряд, а потом использовав бензин. «При таком образе жизни владельцы гибридов иногда заливают бензин раз в месяц, так что в этом случае они экономичнее. А если я сяду на дизельную машину, а вы — на гибрид, и мы поедем из Москвы в Казань без возможности подзарядки — например, время нам дорого, — то, скорее всего, я приеду на дизеле с меньшим расходом топлива», — допустил Кадаков.

Фото: Patrick Chengzhi Wang/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com