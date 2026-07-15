Российские автомобильные дилеры заявили об увеличении сроков поставок машин из Китая с трех-четырех недель до полутора месяцев. Речь идет как о новых моделях, так и подержанных. Что стало причиной задержек, как это повлияет на цены и скажется на наполнении рынка, узнал 360.ru.

Китайские машины затянуло логистикой

Главной причиной задержки ввоза китайских машин в Россию стали огромные очереди на пограничных переходах. Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что только за июнь объем ввоза китайских автомобилей с пробегом поставил новый рекорд и достиг 12 271 единицы.

По данным журнала «За рулем», в очередях на границе с Казахстаном водители проводят от трех до четырех недель, чтобы пройти необходимую процедуру таможенной проверки.

В одной очереди стоят как целые автовозы с новыми иномарками, так и владельцы подержанных машин, купленных в Китае. При этом увеличенное время прохождение таможни влияет на размер необходимых платежей, привязанных к курсу рубля.

После пересечения границы водители сталкиваются с дополнительными задержками из-за очередей на АЗС.

«Некоторые автовозы сталкивались с тем, что не могли заправиться и вставали на дороге. В некоторых регионах может не быть дизеля. Приходится привлекать кого-то, организовывать поставки. Все это отражается на сроках: три-четыре недели превращаются в пять-шесть», — заявил в комментарии радиостанции «Коммерсант FM» управляющий партнер «Престиж-авто» Алексей Бармин.