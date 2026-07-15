Тише едешь — дальше будешь: сколько ждать авто из Китая и во сколько оно обойдется?
Автоэксперт Орлов: задержка китайских иномарок не скажется на объеме авторынка
Российские автомобильные дилеры заявили об увеличении сроков поставок машин из Китая с трех-четырех недель до полутора месяцев. Речь идет как о новых моделях, так и подержанных. Что стало причиной задержек, как это повлияет на цены и скажется на наполнении рынка, узнал 360.ru.
Китайские машины затянуло логистикой
Главной причиной задержки ввоза китайских машин в Россию стали огромные очереди на пограничных переходах. Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что только за июнь объем ввоза китайских автомобилей с пробегом поставил новый рекорд и достиг 12 271 единицы.
По данным журнала «За рулем», в очередях на границе с Казахстаном водители проводят от трех до четырех недель, чтобы пройти необходимую процедуру таможенной проверки.
В одной очереди стоят как целые автовозы с новыми иномарками, так и владельцы подержанных машин, купленных в Китае. При этом увеличенное время прохождение таможни влияет на размер необходимых платежей, привязанных к курсу рубля.
После пересечения границы водители сталкиваются с дополнительными задержками из-за очередей на АЗС.
«Некоторые автовозы сталкивались с тем, что не могли заправиться и вставали на дороге. В некоторых регионах может не быть дизеля. Приходится привлекать кого-то, организовывать поставки. Все это отражается на сроках: три-четыре недели превращаются в пять-шесть», — заявил в комментарии радиостанции «Коммерсант FM» управляющий партнер «Престиж-авто» Алексей Бармин.
Сложность возникла и со стороны властей Китая. По действующим с начала года правилам автомобиль, зарегистрированный менее 180 дней назад, можно экспортировать из страны только при наличии подтверждения производителя о послепродажном обслуживании (After-Sales Service Confirmation). Без такого документа продавцам приходится ждать шесть месяцев с даты регистрации.
На такой шаг власти пошли из-за того, что некоторые продавцы регистрировали новые автомобили как подержанные и сразу отправляли за границу. Это позволяло повышать продажи и получать различные льготы.
Задержка китайских машин на рынке не скажется
Общая доля импортных машин на российском авторынке невелика. Подавляющее большинство китайских иномарок сейчас собирают прямо в России, поэтому на них ситуация с задержкой сроков поставок не скажется. Об этом в комментарии 360. ru заявил автомобильный эксперт и бывший глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев.
Он подчеркнул, что подавляющее большинство деталей для сборки машин на российских заводах производят в стране, а завозят только небольшую часть.
Что будет с ценами на китайские автомобили?
Задержки доставок не скажутся и на росте цен на китайские автомобили, заявил Моисеев. Он пояснил, что производители, собирающие машины в России, не пострадают, а импортерам невыгодно поднимать цены в условиях сниженного спроса.
«В сегменте альтернативного ввоза ключевой момент — курс рубля к иностранным валютам. Там подвижность ценообразования очень большая. У официально поставляемых машин такая зависимость тоже есть, но там хеджированы риски. Плюс запас прочности производителя», — добавил автомобильный эксперт.
При этом он отметил, что различных моделей на российском автомобильном рынке достаточно. Можно прийти и выбрать любую.
«Я напомню, что вообще самые востребованные комплектации покупателям приходилось ждать всегда. Особенно если они хотели определенный цвет или дополнительные функции», — сказал Моисеев.
По его словам, автомобиль — достаточно крупная покупка, поэтому покупатели прекрасно понимают, что для получения интересующей их модели можно подождать.