В Госдуме рассказали, кто может претендовать на две пенсии

Некоторые категории граждан — в частности, имеющие заслуги перед государством или пострадавшие при чрезвычайных обстоятельствах — могут получить две пенсии. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Прежде всего это инвалиды вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и Севастополя, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС», — рассказал он.

В их случае, по словам депутата, речь идет о страховой и государственной пенсиях. Отдельные правила действуют также для военнослужащих, сотрудников силовых структур, космонавтов и летчиков-испытателей. На две пенсии — по инвалидности и по потере кормильца — имеют право и дети-инвалиды, у которых один из родителей погиб на СВО.

Ранее средняя пенсия по старости в России превысила 25 тысяч рублей.