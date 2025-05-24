В Госдуме рассказали, кому и на сколько повысят пенсию с 1 июня

Российские пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат повышенные выплаты с 1 июня. Им удвоят фиксированную часть страховой пенсии, сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин.

Парламентарий пояснил, что все расчеты будут произведены в автоматическом порядке, поэтому нет нужды обращаться в Социальный фонд. Ежемесячно в таких случаях прибавляется 8 907 рублей 70 копеек. Если же в семье оформили уход за таким пенсионером, то к этой сумме добавят еще 1 314 рублей.

Говырин добавил, что аналогичная прибавка полагается инвалидам первой группы, если инвалидность была установлена в мае.

Такие выплаты не являются разовыми. Они закрепляются за получателем на постоянной основе и выплачиваются ежемесячно.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб жестко отреагировала на призыв журналиста Сергея Мардана отменить пенсионные выплаты бездетным людям ради повышения рождаемости. Она напомнила ему, что страховую пенсию получают люди, заработавшие ее своей трудовой деятельностью.