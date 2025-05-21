«Пенсию дают за результаты труда». В Госдуме ответили на призыв лишить выплат бездетных

Пенсию россияне получают за результаты труда в своей жизни, а не за социальный статус «мама» или «папа». Об этом в комментарии 360.ru заявла член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так она прокомментировала заявление журналиста Сергея Мардана, призвавшего лишить выплат бездетных, чтобы повысить рождаемость.

Депутат подчеркнула, что заявление журналиста ее возмутило, даже несмотря на его публичное исправление.

«Сама природа пенсионного обеспечения совершенно иная. Страховая пенсия по старости выплачивается не за то, что человек социально лоялен или не лоялен, хороший отец, мать, брат или сестра. Страховая пенсия по старости выплачивается тем гражданам, которые заработали ее своей трудовой деятельностью», — заявила Бессараб.

Она добавила, что сейчас суммы выплат рассчитывают исходя из страхового стажа и индивидуальных коэффициентов. Никаких других факторов для учета пенсии нет и быть не может.

Лишить бездетных россиян выплат журналист Сергей Мардан предложил в прямом эфире «Соловьев Live». Он подчеркнул, что только те, кто нарожал и воспитал детей, достойны того, чтобы питаться в старости. Остальным журналист предложил умереть.

Когда заявление начало расходиться по Сети, Мардан объявил, что его критики «не прочитали иронию».