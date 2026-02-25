В Госдуме раскрыли средний размер соцпенсий с 1 апреля

В России средний размер социальных пенсий с 1 апреля составит 16 590 рублей. Об этом РИА «Новости» рассказала член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.

Увеличение этих выплат превысит текущий уровень инфляции и усилит социальную поддержку наиболее уязвимых категорий населения в нынешних экономических условиях.

«После индексации средний размер социальных пенсий составит 16 590 рублей», — уточнила депутат.

По закону социальные пенсии могут выплатить по нескольким основаниям. Их могут назначить россиянам по старости, в случае потери кормильца, инвалидам, включая детей-инвалидов, а также несовершеннолетним детям, родители которых неизвестны.

Органы социальной защиты и Социальный фонд с 1 марта при назначении выплат и льгот пенсионерам начнут учитывать доходы от процентов по вкладам.