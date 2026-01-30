В Госдуме призвали ввести прожиточный минимум для пенсионеров в 50 тысяч рублей

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к министру труда Антону Котякову с призывом установить для пенсионеров прожиточный минимум в 50 тысяч рублей. Документ есть в распоряжении 360.ru.

По словам Миронова, сегодня в стране более 40 миллионов пенсионеров, а средний размер пенсии составляет 23,5 тысячи. Однако большинство получают по минимальной шкале или чуть больше, добавил депутат.

Кроме того, по его словам, прожиточный минимум для пенсионеров значительно ниже, чем для работающих.

«Если следовать логике авторов этих лукавых цифр, то получится, что пенсионерам надо меньше есть и одеваться, про досуг забыть, а лекарства, несмотря на преклонный возраст, вообще лучше не покупать», — отметил Миронов.

Реальный объем минимального набора товаров и услуг, по его мнению, стоит намного дороже.

С февраля те, кому больше 80 лет, начнут получать повышенную, двойную пенсию.