Пенсионерам старше 80 лет начнут платить повышенную двойную пенсию с февраля

Пенсионеры старше 80 лет будут получать повышенную двойную пенсию с февраля. Об этом сообщила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени Кутафина (МГЮА) Мария Акатнова.

С 1 января 2026 года фиксированную выплату к страховой пенсии по старости проиндексировали на 7,6% — до 9 584,69 рубля.

«Повышенная фиксированная выплата для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, выплачивается в размере 19 169,38 рубля», — процитировал ее ТАСС.

Юрист обратила внимание, что после исполнения 80 лет пенсионерам полагается доплата по уходу. С 1 января ее увеличили до 1 413,86 рубля.

Ранее глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что с 1 февраля проиндексируют социальные выплаты для инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Он отметил, что повышение автоматическое, никаких заявлений подавать не придется.