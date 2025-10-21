В Госдуме предложили рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ

Лидер эсеров Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, по которому минимальный уровень пенсии будет рассчитываться на основе МРОТ, а не прожиточного минимума пенсионера, как сейчас. Документ есть в распоряжении 360.ru.

«Основная проблема заключается в том, что величина прожиточного минимума пенсионера чаще всего существенно ниже минимального размера оплаты труда», — объяснил депутат.

Миронов назвал нынешнюю систему несправедливой и заявил, что она создает социальное неравенство.

