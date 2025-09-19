В Госдуме предложили больше платить россиянам за второго и третьего ребенка

Фракция «Справедливая Россия — За правду» разрабатывает новую версию законопроекта о прогрессивной шкале материнского капитала. Предлагается значительно увеличить выплаты: на второго ребенка до одного миллиона рублей, на третьего — до 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил председатель партии Сергей Миронов ТАСС .

«Сейчас мы готовим новый вариант законопроекта с поправкой на инфляцию. Предварительно, на второго ребенка предложим выплаты в один млн рублей, на третьего — в 1,5 млн рублей. Уверен, что в таком виде эффективная демографическая программа действительно начнет работать на многодетность», — сказал Миронов.

Он напомнил, что в старом варианте законопроекта о прогрессивной шкале материнского капитала предлагали увеличить выплаты на второго ребенка почти до 900 тысяч рублей, а на третьего — до 1,4 миллиона рублей.

«Нам нужны многодетные семьи», — подчеркнул депутат.

Поэтому, по его словам, нужно ввести федеральные выплаты на третьего ребенка, с которого начинается многодетная семья. Также необходимо утвердить концепцию прогрессивного материнского капитала, которую наша фракция продвигает уже много лет.

Ранее Общественная палата России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей предложила выдавать отцовский капитал семьям с тремя и более детьми. Однако депутат Госдумы Нина Останина отметила, что семейный капитал, выплачиваемый государством, нельзя разделять на отцовский и материнский.