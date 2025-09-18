Предложение об отцовском капитале в Госдуме назвали удивительным

Семейный капитал, выплачиваемый государством, нельзя разделять на отцовский и материнский. Об этом 360.ru заявила депутат Госдумы Нина Останина.

Она объяснила, что принятый ранее закон называется «О семейном капитале». Он предполагает, что отец тоже может получать маткапитал в случае смерти или лишения прав второго родителя.

«Я против разделения на маткапитал отца и матери. Мы говорим о единой семье. Приоритет, конечно, у мамы, которая вынашивает и рожает ребенка», — отметила Останина.

Парламентарий добавила, что предложение кажется удивительным и может нанести больше вреда, чем пользы.

«Мы должны действительно поставить отца на пьедестал в семье, но не надо за счет одного понижать авторитет другого. И мать, и отец играют одинаковую роль в воспитании ребенка и несут ответственность за это», — уточнила она.

По ее словам, повышать отцовский авторитет необходимо, но с помощью других инструментов.

«Я бы не стала изменением только наименования закона считать, что мы роль отца в обществе поднимем. Это абсолютно неправильно, это нужно делать другими способами», — заключила Останина.

Также она призвала избежать ситуации, когда мужчина получает отцовский капитал, а неработающая мать остается без денег.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко призвал выплачивать многодетным семьям отцовский капитал. По его мнению, эта мера поддержит работающих мужчин.