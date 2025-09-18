Россиянам захотели давать отцовский капитал, но с жесткими требованиями

Семьи с тремя и более детьми должны получать отцовский капитал. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Мы предлагаем ввести отцовский капитал, который будет предоставляться при рождении трех и более детей в одном браке. Это поддержка мужчин, их роли в семье. В многодетной семье в 40% случаев мама уже не работает, вся основная финансовая нагрузка ложится на плечи отца», — сказал он.

Рыбальченко считает, что выплату нужно сделать федеральной, а ее размер должен быть более чем один миллиона рублей. Если регион решит ввести выплату на своем уровне, это будет верное решение, отметил представитель ОП РФ.

Также он заметил, что третьи и последующие дети часто появляются в других семьях.

«В этом смысле отцовский капитал, выплачиваемый только при условии наличия трех и более детей в одной семье, будет носить ценностный характер. Его нельзя получить без мамы. Он значит, что мы поддерживаем не только рождение детей, но и ценность крепкой семьи», — заключил собеседник агентства.