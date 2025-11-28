В Госдуме обсудили введение «периода охлаждения» для сделок с недвижимостью

В последнее время в Госдуму поступает много жалоб на мошенничество на рынке вторичной недвижимости. Депутаты начали обсуждать введение периода охлаждения для сделок с квартирами, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Люди жалуются на возросшее число случаев, когда после продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жилье новым собственникам. Чаще всего ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников, которым отдал деньги», — уточнил он.

Честные покупатели жилья теряют и квартиру, и деньги. Чаще всего продавцами становятся пожилые люди.

Росреестр сообщил, что в 2024 году было аннулировано более трех тысяч сделок, в которых участвовали пенсионеры. За два года число аннулированных продаж из-за мошенничества увеличилось на 20%. За 2025 год данных пока нет.

«Вместе с тем по количеству обращений можно прийти к выводу, что проблема усугубилась. Важно сделать все, чтобы защитить добросовестных приобретателей и продавцов жилья. В Государственной думе обсуждаем ряд решений», — добавил он.

Предлагается ввести «период охлаждения» для сделок с недвижимостью — семь дней.

За это время продавец успеет обдумать, стоит ли заключать сделку. А деньги покупателя будут на отдельном счете, с которого их нельзя перевести или снять до завершения покупки и продажи.

Этот механизм защитит граждан от мошенников и предотвратит финансовые и имущественные потери.

Ранее волгоградская пенсионерка продала квартиру по «схеме Долиной» сразу двум покупателям. Перед сделкой женщина давала клятву на камеру, что это не обман и мошенничества не будет, а позже аннулировала ее, утверждая, что действовала под влиянием мошенников.