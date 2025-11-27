Волгоградская пенсионерка продала квартиру по «схеме Долиной» сразу двум покупателям

В Волгоградской области пенсионерка продала свою квартиру по «схеме Долиной» сразу двум людям. При этом женщина давала клятву на камеру, что это не обман и мошенничества не будет.

По данным Shot, молодой бизнесмен из Волжского приобрел квартиру за 2,2 миллиона рублей у 70-летней пенсионерки Валентины.

Женщина рассказала, что живет одна, решила продать квартиру и переехать к сестре. Якобы выписалась из жилья заранее, подготовила документы и подтвердила на видео, что действует добровольно и не под давлением мошенников.

«После продажи квартиры пенсионерка попросила у Карена две недели, чтобы спокойно собрать вещи и съехать. Когда срок подходил к концу, мужчина позвонил Валентине и спросил, когда она будет съезжать. Но та сообщила, что ее сестра умерла, ей нужно несколько дней, чтобы пережить трагедию и заняться похоронами», — пояснил источник канала.

Позже бабушка аннулировала сделку, утверждая, что действовала под влиянием мошенников.

Карен в итоге остался без денег и крыши над головой. Вскоре он узнал, что за эту квартиру другой покупатель внес залог в 100 тысяч рублей за девять дней до его сделки. Тогда он подал на женщину в суд, считая, что она решила воспользоваться ситуацией и получить выгоду за счет него и другого клиента.

Мужчина заявил Shot, что у хозяйки квартиры нет сестры и она не планировала переезжать. В конфликт вмешалась дочь пенсионерки, пытаясь найти решение из сложившейся крайне неприятной ситуации.