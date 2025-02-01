В Госдуме назвали фейком сообщения о переводе пенсий в цифровые рубли

Распространившиеся в социальных сетях сообщения о том, что российские пенсионеры теперь будут получать выплаты только цифровыми рублями, не соответствуют действительности. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

По его словам, напугавшая пенсионеров информация является фейковой. Ее распространение выгодно злоумышленникам, которые создают мошеннические сайты якобы для регистрации кошельков, а также для заполнения «формы отказа», с помощью которой преступники собирают личные данные пожилых россиян.

«В основе пенсионной системы лежит принцип доступности получения средств, позволяющий каждому пенсионеру выбрать удобный для себя вариант — наличные, банковский счет, по почте в отделении или на дом почтальоном. <…> Перевод пенсий исключительно в цифровые рубли был бы прямым ограничением этого выбора», — пояснил Гаврилов.

Ранее стало известно, что российские пенсионеры в феврале 2025 года получат доиндексированные пенсии. Выплаты увеличили на 9,5% до уровня фактической инфляции.