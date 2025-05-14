В Германии не исключили санкций против российских банков и поставок урана

Евросоюз готовит новые санкции против России, если переговоры в Стамбуле не приведут к урегулированию конфликта. Об этом сообщила газета Bild .

По ее информации, новые ограничения коснутся банковской сферы, торгового флота, а также поставок урана для европейской атомной промышленности.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен возмутился тратам ЕС на оплату российских энергоресурсов. По его словам, ежемесячно Европа переводит России 1,8 миллиарда евро. Чиновник призвал прекратить подобную практику. Для этого в Евросоюзе разработали план, по которому до конца 2027 года планируют поэтапно отказаться от российского газа и другого импорта.

При этом премьер Словакии Роберт Фицо назвал подобную политику самоубийственной для ЕС.