«Это нужно прекратить». В ЕС возмутились тратами на российские энергоресурсы

Около двух миллиардов евро ежемесячно Евросоюз тратит на оплату российских энергоресурсов. Власти европейских стран намерены это прекратить, заявил на пресс-конференции после сессии Европарламента в Страсбурге еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

«В прошлом году мы заплатили России 23 миллиарда евро за импорт энергоносителей. Это 1,8 миллиарда евро в месяц. Это нужно прекратить. По этой причине сегодня Комиссия приняла дорожную карту, которая завершит эту работу», — сказал он.

По его словам, члены Еврокомиссии уже приняли план, по которому будут изменять текущее положение. ЕС планирует постепенно и поэтапно отказаться от российского газа, а также ввести новые правила, чтобы в будущем не зависеть от импорта из России. Завершить реализацию этого плана планируют до конца 2027 года.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что новый пакет антироссийских санкций могут подписать ко встрече министров иностранных дел, которая состоится 20 мая. Они затронут 60 физических и юридических лиц и около 150 судов, подозреваемых в причастности к так называемому теневому флоту России.