«Одноклассники» вместе с Депздравом Москвы запустят проект «Бабушка советовала — врач проверил»

«Одноклассники» и Департамент здравоохранения Москвы запустят просветительский проект «Бабушка советовала — врач проверил». Столичные доктора разберут популярные народные советы о здоровье и объяснят, у каких рекомендаций есть научные обоснования, а какие могут быть бесполезными или даже опасными.

Врачи городских поликлиник и стационаров проверят рекомендации, которые знакомы многим с детства, в официальной группе столичного Депздрава в «Одноклассниках». Например, расскажут, помогает ли чай с малиной и витамин С при простуде, нужно ли парить ноги и ставить горчичники и действительно ли мороженое облегчает боль в горле.

Отдельный блок посвятят первой помощи и распространенным заблуждениям. Доктора объяснят, почему нельзя наносить масло или сметану на ожоги и растирать обмороженные руки снегом. Разберут и мифы о вакцинации от гриппа.

Посмотреть материалы можно будет в формате коротких видео «Правда или миф?», голосований и тематических карточек. Пользователи также смогут проверить медицинскую грамотность с помощью специального теста.

Кром того, в рамках проекта пройдет конкурс «Бабушка советовала»: пользователям предложат поделиться народными методами лечения с одноименным хештегом. Врачи разберут самые уникальные рекомендации, а призы получат пять победителей.

Как подчеркнул президент городской клинической больницы имени Жадкевича, кандидат медицинских наук, телеведущий и автор книг о здоровье Александр Мясников, советы о здоровье, которые мы слышим с детства, не гарантируют их эффективность и безопасность.

«Теплое питье облегчает боль в горле, но не уничтожает вирусы, а ингаляции над кипятком могут вызвать ожоги. Домашние средства не заменяют вакцинацию, снижающую риск тяжелого течения гриппа и осложнений. Задача врача — объяснять, что помогает, а что может навредить. Проект „Московской медицины“ и Одноклассников поможет разобраться в привычных рекомендациях и понять, когда можно обойтись домашней помощью, а когда нужно обратиться к специалисту», — сказал он.