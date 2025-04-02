В Банке России допустили вероятность повышения ключевой ставки
Зампред ЦБ РФ Заботкин не исключил вероятность повышения ключевой ставки
Банк России не исключает, что в будущем потребуется дополнительное повышение ключевой ставки. Об этом заявил заместитель председателя Алексей Заботкин, сообщило РИА «Новости».
Он отметил, что повысить ставку придется, если траектория снижения инфляции будет выше прогнозной.
До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность повышения ключевой ставки снизилась. При этом в Банке России до сих пор не исключают, что ее придется снова повысить.
По ее словам, решение регулятора зависит от скорости и устойчивости снижения инфляции, которая должна вернуться к показателю в 4% в 2026 году. Если скорость снижения будет ниже предполагаемой, то банк сделает дополнительный шаг по повышению ставки.
Также совет директоров ЦБ провел заседание, в ходе которого решили сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.