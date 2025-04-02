В Банке России допустили вероятность повышения ключевой ставки

Банк России не исключает, что в будущем потребуется дополнительное повышение ключевой ставки. Об этом заявил заместитель председателя Алексей Заботкин, сообщило РИА «Новости» .

Он отметил, что повысить ставку придется, если траектория снижения инфляции будет выше прогнозной.

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность повышения ключевой ставки снизилась. При этом в Банке России до сих пор не исключают, что ее придется снова повысить.

По ее словам, решение регулятора зависит от скорости и устойчивости снижения инфляции, которая должна вернуться к показателю в 4% в 2026 году. Если скорость снижения будет ниже предполагаемой, то банк сделает дополнительный шаг по повышению ставки.

Также совет директоров ЦБ провел заседание, в ходе которого решили сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.