Набиуллина заявила, что вероятность повышения ключевой ставки снизилась

Центральный банк России по-прежнему рассматривает возможность повышения ключевой ставки, однако вероятность такого шага снизилась. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году. Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась», — процитировал ее ТАСС.

Совет директоров Центробанка провел очередное заседание, в рамках которого было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых. По данным регулятора, рубль практически не отреагировал на сохранение ставки на текущем уровне.

Ранее журналист Александр Юнашев высказал мнение, что Набиуллина будет придерживаться взвешенной позиции в вопросе ключевой ставки и не станет ее повышать без веских оснований.