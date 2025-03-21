Ключевую ставку сохранили на 21%. Главное из заседания Центробанка

Совет директоров Центробанка провел очередное заседание, в рамках которого было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых. Что еще заявил регулятор — в материале 360.ru.

Ключевая ставка сохраняется на уровне 21% третий раз подряд. В Банке России отметили, что вопрос ее повышения будет рассматриваться, если показатель «дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели».

По данным Центробанка, рубль практически не отреагировал на сохранение ставки на текущем уровне.

Согласно оценкам на 17 марта, годовая инфляция в России составила 10,2%. Представители регулятора считают, что для достижения цели по инфляции необходимо обеспечить длительное поддержание жестких денежно-кредитных условий. Сейчас кредитная активность в стране оценивается как сдержанная и кредитный портфель сокращается.

Ситуация на рынке труда остается жесткой. Оценки специалистов говорят о том, что показатели безработицы в России находятся на исторических минимумах. Зарплаты населения продолжают расти, причем рост оплаты работы опережает рост производительности труда.

Также регулятор заявил, что видит предпосылки для постепенного возвращения государственной экономики к сбалансированному росту.

Ранее независимый эксперт в области частных инвестиций Руслан Пичугин сказал, что краткосрочные вклады могут быть выгодными в условиях экономической нестабильности или при ожидании снижения ключевой ставки Центробанка. Долгосрочные вклады, по его словам, лучше всего использовать в периоды экономической стабильности или при высоких процентных ставках.