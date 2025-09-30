Депутат Останина предложила вернуть многодетным родителям прежний пенсионный возраст

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила вернуть пенсионный возраст, который был установлен в России до пенсионной реформы 2018 года. В эфире радио Sputnik она заявила, что начать следует с многодетных семей, разрешив женщинам выходить на пенсию в 55 лет, а мужчинам — в 60 лет.

С соответствующим предложением Останина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. В своем письме она отметила, что комитет получает обращения от граждан с просьбой снизить пенсионный возраст для женщин с детьми дошкольного и (или) младшего школьного возраста и для многодетных родителей.

«Рождение ребенка не может не накладывать отпечаток на здоровье женщины – это, во-первых. Во-вторых, что касается мужчины, то, как правило, мужчина берет на себя все материальные заботы. В многодетных семьях гораздо больше требуется времени со стороны родителей на воспитание детей. Ведь мало детей родить, надо их воспитывать. Поэтому в этой части, конечно, такие родители имеют право на то, чтобы досрочно выйти на пенсию», – пояснила депутат.

Кроме того, эта инициатива может стать дополнительной мерой для стимулирования многодетности, добавила парламентарий.